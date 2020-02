Chemnitzer Band „Jante“ legt nach

Bei ihrer Tour spielen sie ihr neues Album "Blick ins Freie" auf insgesamt sieben Konzerten. Sie gestalten gemeinsam mit dem Co-Headliner "Und wieder Oktober" die Tour. Am 18. April spielen die beiden Bands in Leipzig in der Moritzbastei. Einen Tag zuvor am 17. April geben sie ein Konzert im Club Krone in Chemnitz.