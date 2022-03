Chemnitzer Basketballer holen Ivan Karacic zurück

Chemnitz- Ivan Karacic kehrt zu den Niners Chemnitz zurück. Kurz vor dem Ende der Transfer-Frist hat der Basketball-Bundesligist den 26-jährigen Kroaten erneut verpflichtet. Das teilte der Verein am Mittwoch mit. Der 2,04 Meter große Center soll den verletzungsbedingten Ausfall des deutschen Nationalspielers Niklas Wimberg kompensieren. Am vergangenen Sonntag stand Karacic noch für den belgischen Erstligisten Phoenix Brüssel auf dem Parkett. Der Kroate ist schon für das Auswärtsspiel der Sachsen am Sonntag in Würzburg spielberechtigt. Ob er zu seinem Comeback bei den Niners kommt, für die er von August bis Mitte Januar elf Pflichtspiele bestritt, ist jedoch fraglich. Karacic ist der siebte Ausländer im Kader des Bundesligisten. Nur sechs Spieler ohne deutschen Pass dürfen eingesetzt werden. (dpa)