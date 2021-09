Chemnitz- Keine Hoffnungen für die deutsche Clubszene? Christian Knaack vom Club transit sieht nun die Politik in der Aufgabe der direkten Kommunikation. Wie der Programmgestalter des Chemnitzer Clubs die Situation in der Veranstaltungsbranche sieht und wo Handlungsbedarf besteht, haben wir für Sie in Erfahrung gebracht.