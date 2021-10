Chemnitz- Der Chemnitzer FC traf am Sonnabend im Sachsenpokal auf den FC Grimma. In einem spektakulären Duell entschieden die Chemnitzer das Duell mit 9:1 zum nunmehr dritten Mal in Folge für sich. Mein Kollege Florian Müller traf sich zur Spielauswertung mit Cheftrainer Daniel Berlinski.