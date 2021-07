Chemnitzer Ferienkalender veröffentlicht

Chemnitz- Der neue Chemnitzer Ferienkalender ist seit dieser Woche wieder kostenfrei erhältlich. Darin aufgeführt sind spannende Angebote für eine abwechslungsreiche Gestaltung der Sommerferien vom 26. Juli bis zum 3. September.

Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 6 und 16 Jahren sollen mit dem Programm eine spannende Ferienzeit in Chemnitz und Umgebung erleben können. Die Veranstalter haben im Kalender verschiedene Gutscheine, Preise und Überraschungen integriert. Der Ferienkalender kann in den Eingangsbereichen des Moritzhofes, des Rathauses, des Technischen Rathauses und im Bürgerhaus am Wall abgeholt werden. Auch im CVAG-Mobilitätszentrum, im TIETZ sowie in der Tourist-Information ist der Ferienkalender erhältlich.