Chemnitz- Wer aktuell in die Chemnitzer Innenstadt kommt, wird durch die ein oder andere Baustelle müssen. In manchen Fällen treffen die Baumaßnahmen wir hier am Johannisplatz sogar auf eine stark frequentierte Fußgängerzone.

Über den aktuellen Stand der Baumaßnahmen haben wir mit dem Stadtsprecher Matthias Nowak gesprochen.