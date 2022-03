Chemnitzer Straßenbahnnetz wird ausgebaut

Chemnitz- Das Straßenbahnnetz in Chemnitz soll sowohl in den Westen als auch in den Nord-Ostern erweitert werden. Das hat der Stadtrat beschlossen. So sollen die Trassen Zeisigwald von der Straße der Nationen zur Zeisigwaldklinik und Reichenbrand über die Zwickauer Straße zwischen Guerickestraße und Kirche Reichenbrand entstehen, sofern die Mittel im Haushalt gesichert sind. Für die Strecke nach Reichenbrand sollen im Zuge der Vorplanung mögliche weitere Endpunkte über die Kirche Reichenbrand hinaus untersucht und abgewogen werden. Die Chemnitzer Verkehrs-AG ist mit dem Beschluss beauftragt, die fachlichen Planungen zunächst bis zur Entwurfsplanung voranzutreiben. Bei beiden Erweiterungen würden sich Straßenbahnen und Autos die Fahrbahn teilen. Nach ersten Schätzungen könnte diese Erweiterung des Straßenbahnnetzes bis zu 110 Millionen Euro kosten.