Chemnitzer Weihnachtsbaum kommt im November

Chemnitz- Die Stadt Chemnitz nun ihren Weihnachtsbaum gefunden. Die etwa 30 Meter hohe Fichte ist circa 80 Jahre alt und kommt aus dem Forstbezirk Adorf. Wegen der Trockenheit der vergangenen Jahre, war es schwierig einen gleichmäßig gewachsenen Baum ausfindig zu machen. Bereits in zwei Wochen soll der grüne Riese in Chemnitz ankommen und aufgestellt werden. Für alle die den Aufbau mitverfolgen wollen, kann sich die Zeit in diesem Jahr wieder mit Gegrilltem und Glühwein verkürzt werden. Erwartet wird der Baum am 6. November am Nachmittag.