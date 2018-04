Chemnitzwetter

Chemnitz- Überwiegend heiter war es am Freitag in Chemnitz. Vereinzelt gab es kurze Regenschauer. Maximal 18 Grad wurden im Tagesverlauf erreicht.

In der kommenden Nacht ist der Himmel über Chemnitz klar.

Das Quecksilber im Thermometer sinkt auf 10 Grad.

Morgen am Samstag wird es zwischen Harthau und Wittgensdorf wieder sonnig und heiter.

Die Höchstwerte erreichen dabei frühlingshafte 22 Grad.

In den kommenden Tagen bleibt es in Chemnitz freundlich. Am Sonntag erwarten uns herrliche 25 Grad und strahlender Sonnenschein Erst zu Beginn der neuen Woche gehen die Temperaturen ein wenig zurück.