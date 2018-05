Chemnitzwetter

Chemnitz- Am Donnerstag war das Wetter in Chemnitz wechselhaft mit vereinzelten Regenschauern. Die Sonne schaffte es erst am Nachmittag hinter den Wolken hervor. Dabei wurden Temperaturen von maximal 18 Grad erreicht.

In der kommenden Nacht bleibt es locker bewölkt. Die Werte liegen dann bei 10 Grad.

Morgen am Freitag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Es bleibt aber überwiegend trocken. Die Tageswerte bewegen sich um 17 Grad.

Am Wochenende meldet sich in Chemnitz die Sonne zurück. Auch die Temperaturen steigen wieder über die 20 Grad Marke. Die neue Woch beginnt ebenfalls sonnig und freundlich.