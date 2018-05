Chemnitzwetter

Chemnitz- Einen Mix aus Sonne und Wolken gab es am Freitag in Chemnitz. Dazu wehte ein frischer Wind. Maximal 17 Grad wurden im Tagesverlauf erreicht.

In der kommenden Nacht ist der Himmel über Chemnitz wolkenlos.

Das Quecksilber im Thermometer sinkt auf 7 Grad.

Morgen am Samstag wird es zwischen Harthau und Wittgensdorf wieder sonnig und heiter.

Die Höchstwerte erreichen dabei 18 Grad.

In den kommenden Tagen erwartet uns in Chemnitz strahlender Sonnenschein. Die Temperaturen steigen von Tag zu Tag an und erreichen zu Beginn der neuen Woche frühsommerliche 26 Grad