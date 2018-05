Chemnitzwetter

Chemnitz- Strahlenden Sonnenschein konnte man am Montag in Chemnitz genießen. Im Tagesverlauf kletterten die Temperaturen auf angenehme 23 Grad.

In der kommenden Nacht ist der Himmel über Chemnitz sternenklar.

Die Werte liegen dann bei 10 Grad.

Sonne satt gibt es auch morgen am Dienstag zwischen Mittelbach und Euba.

Die Temperaturen erreichen maximal 24 Grad.

Sonnig bleibt es auch am Mittwoch, allerdings kündigen sich am Abend Gewitter an. In den kommenden Tagen muss dann immer wieder mit kurzen Regenschauern gerechnet werden. Das Quecksilber im Thermometer sinkt dann auf 19 Grad.