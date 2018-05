Chemnitzwetter

Chemnitz - Am Dienstag gab es in Chemnitz strahlend blauen Himmel und Sonne satt. Die Temperaturen erreichten im Tagesverlauf 24 Grad. Dazu wehte ein mäßiger Wind.

In der kommenden Nacht ist der Himmel über Chemnitz wolkenlos. Die Werte liegen bei 11 Grad.

Morgen am Mittwoch erwartet uns ein lockerer Sonne Wolken Mix. Dabei erreichen die Temperaturen 22 Grad.

Am Donnerstag wird es zunächst wieder sonnig und warm. Am Abend muss allerdings mit Gewittern gerechnet werden. Regenschauer sind auch am Ende der Woche in Sicht. Erst am Samstag strahlt die Sonne wieder aus voller Kraft.