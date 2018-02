Chemnitzwetter

Überwiegend sonnig wird es heute am Freitag in Chemnitz. Nur vereinzelt gibt es kurze Schauer. Die Temperaturen erreichen bis zu 7 Grad.

In der kommenden Nacht ist der Himmel über Chemnitz sternenklar.

Das Quecksilber im Thermometer sinkt auf frostige minus 3 Grad.

Morgen am Samstag gibt es zwischen Harthau und Wittgensdorf einen lockeren Sonne-Wolken-Mix.

Die Höchstwerte erreichen dabei 4 Grad.

In den kommenden Tagen bleibt es in Chemnitz weiterhin wolkenverhangen. Am Wochenbeginn sind zudem Scheeschauer möglich.

Die Tageshöchstwerte bewegen sich um die 4-Grad-Marke, nachts wird es frostig kalt.