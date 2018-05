Chemnitzwetter

Chemnitz - Einen Mix aus Sonne und Wolken gab es am Dienstag in Chemnitz. Im Tagesverlauf blieb es bei Temperaturen um 16 Grad überwiegend trocken. Am Abend sind vereinzelt Gewitter möglich.

In der kommenden Nacht ist der Himmel über Chemnitz weiterhin wolkenverhangen. Bei Regenschauern liegen die Werte bei 9 Grad.

Morgen am Mittwoch bleibt es zwischen Klaffenbach und Glösa bewölkt. Kurze Regenschauer sind immer wieder möglich. Dabei erreichen die Temperaturen maximal 16 Grad.

Am Donnerstag wird die Sonne von dichten Regenwolken verdeckt. Freundlicher wird es erst wieder am Freitag. Der Sonne-Wolken-Mix setzt sich auch zu Beginn des Wochenendes fort. Regen ist dann aber nicht in Sicht.