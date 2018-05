Chemnitzwetter

Chemnitz- Am Dienstag freuten sich die Chemnitzer über Sonne satt. Die Temperaturen stiegen dabei auf maximal 24 Grad.

In der kommenden Nacht ist der Himmel über Chemnitz klar. Die Werte liegen dann bei 11 Grad.

Morgen am Mittwoch erwartet uns zwischen Klaffenbach und Glösa ein lockerer Sonne Wolken Mix. Das Quecksilber im Thermometer klettert auf 22 Grad.

Sonnig bleibt es auch am Donnerstag, jedoch kündigen sich abends Niederschläge an. In den kommenden Tagen wird es wieder heiter, bei Temperaturen von maximal 26 Grad.