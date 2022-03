Das Staatliche Museum für Archäologie hat seine neue Ausstellung Chic! vorgestellt. Auf Grund des Krieges in der Ukraine, sind allerdings nicht alle gewünschten Exponate in Chemnitz angekommen. Wie das SMAC und die Kuratorinnen Karina Iwe und Yvonne Schmuhl mit dieser Situation umgehen, haben wir für Sie in Erfahrung gebracht.