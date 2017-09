Chihuahua-Hund Benny in Dresden vermisst – Finderlohn

Dresden - In Dresden-Altreick ist am 15. September um 19 Uhr ein Chihuahua-Hund entlaufen. Sein Name ist Bennie, er ist 6 Jahre alt und wiegt etwa 3- 4 kg. Außerdem hat er blondes, langes Fell, eine weiße Brust und hat einen weißen Strich auf dem Kopf. Der kleine Hund ist mittlerweile seit 4 Tagen fort und seine Besitzer haben keinerlei Informationen über seinen Aufenthalt. Zuletz wurde er am Sonntag um 05:00Uhr Morgens am Wasaplatz gesehen.

Wer den Hund findet und zurück bringt, kann sich über einen hohen Finderlohn freuen.

Hier nochmal der Steckbrief von Bennie:

Name: Bennie Alter: 6 Jahre

Gewicht: ca. 3-4 kg Geschlecht: männlich

Merkmale: weiße Brust, weißer Strich auf dem Kopf

Wer den Hund findet, meldet sich bitte bei Dresden Fernsehen. Wir vermitteln den Kontakt zur Familie weiter.