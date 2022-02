© Xinhua Global Service

BEIJING, 1. Februar (Xinhua) — Chinas selbst entwickelte Bobs tragen zur Förderung des Wintersports bei.

Diese Bobs wurden entwickelt von der China FAW Group Co, Ltd., einem führenden Automobilhersteller, und der China Aerospace Science and Technology Corporation.

Es wird angenommen, dass es sich um einen der ersten in China entwickelten Bobs handelt.

