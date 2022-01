© Xinhua Global Service

ESSEN, 30.Januar (Xinhua) — Der Chinesisch-Chor an der Burg in Nordrhein-Westfalen hat eine Reihe von Veranstaltungen organisiert, um das Jahr des Tigers und die Olympischen Winterspiele in Beijing zu feiern.

Der 2014 gegründete Chinesisch-Chor an der Burg ist der einzige chinesische Chor für Gymnasiasten in Deutschland.

Die Mitglieder des Chors haben an verschiedenen deutsch-chinesischen Kulturaustauschveranstaltungen teilgenommen.

Produziert von Xinhua Global Service