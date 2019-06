Chor concentus vocalis e.V.

Trotz der relativ kurzen Eingewöhnungszeit sind beide Seiten begeistert von der Zusammenarbeit. Nun steht das erste gemeinsame Konzert mit Orchesterbegleitung an. Am 23. Juni werden ab 18.00 Uhr in der St. Petri Kirche in der Dresdner Neustadt Stücke von Charpentier und Telemann präsentiert. Der Eintrittspreis beträgt 15€, ermäßigt 12€. Interessierte können sich auf der Website des Chores informieren und sind eingeladen, selbst mal zu einer Probe vorbei zu kommen.