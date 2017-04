Chorwoche in Chemnitz

Chemnitz – In der kommenden Woche laden zehn Chöre in Chemnitz und Umgebung von Montag bis Freitag zur offenen Probe ein.

Die offenen Proben finden vom 24. bis 28. April im Rahmen der 8. Woche der offenen Chöre des Sächsischen Chorverbandes statt. Dabei stellen Chormitglieder ihren Probenablauf vor und geben Infos zum Chorleben. Das Einsingen erfolgt gemeinsam mit den Gäste. Notenkenntnisse sind keine Voraussetzung.

Teilnehmende Chöre:

Montag 24.4.2017

Hutholz-Chor Chemnitz

Probenbeginn: 18 Uhr

Haus der Begegnungen, Max-Müller-Str. 13

Ensemble Musica Chemnitz

Probenbeginn: 18 Uhr

Dr.-Wilhelm-André-Gymnasium Chemnitz, Henriettenstr. 35

Universitätschor der TU Chemnitz

Probenbeginn: 19 Uhr

TU Chemnitz, Wilhelm-Raabe-Str. 43

Dienstag 25.4.2017

Chemnitzer Liederkreis

Probenbeginn: 17.30 Uhr

Gemeindezentrum Kirchgemeinde St.-Nikolai-Thomas Chemnitz, Chopinstr. 42

Männerchor Rottluff 1839

Probenbeginn: 18.30 Uhr

Haus des Gastes Reichenbrand, Zwickauer Straße 485

Taurasteinchor Burgstädt

Probenbeginn: 19 Uhr

Kath. Kirche Burgstädt, Lessingstraße

Singgemeinschaft Mühlau

Probenbeginn: 19.45 Uhr

Mühlau bei Chemnitz, Untere Hauptstraße 13 im Kulturzentrum „Linde“

Donnerstag 27.4.2017

Florian-Geyer-Ensemble Chemnitz

Probenbeginn: 18 Uhr

Johannes-Kepler-Gymnasium Chemnitz, Humboldtplatz 1

Freitag 28.4.2017

MONAEL & FRIENDS Gebärdenchor

Probenbeginn: 18 Uhr

Friedrich-Adolf-Wilhelm-Diesterwegschule – Sporthalle

Kreherstraße 101

Chemnitzer Singflut

Probenbeginn: 20 Uhr

Agricolastr. 29

Über 800 Sängerinnen und Sänger in rund 24 Chören und Ensembles im Musikbund Chemnitz, bieten jedem Interessenten ein passendes Angebot: vom einfachen Singen bis zum Leistungschor, vom jungen Ensemble bis zum Seniorenchor.

Die Woche der Offenen Chöre in Chemnitz wird während des Frühlingskonzertes von Ensemble Musica Chemnitz am 23. April in der Jugendkirche St. Johannis, Theresenstr. 2 eröffnet. Beginn ist 16 Uhr.

