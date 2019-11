Christmas Garden mit fulminantem neuem Konzept

Dresden-Pillnitz - Auch in diesem Jahr verwandelt sich der Schlosspark Pillnitz in den Christmas Garden. Das Lichtspektakel findet das zweite Mal in Dresden statt. Nach einem hohen Besucherandrang aber einer durchmischten Resonanz im letzten Jahr, überarbeitete der Veranstalter des Christmas Garden, die DEAG, das Konzept. So findet sich in diesem Jahr im Christmas Garden neben den Lichtinstallationen auch eine Eisbahn. Die Nutzung dieser ist dann im Eintrittspreis einbegriffen und zeitlich nicht begrenzt.