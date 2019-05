Cineplex unterstützt Aktionstag in Grünau

Sie trafen sich nach 12 Jahren wieder - eine Klasse aus der Berliner Flämming - Schule. Zuerst würde man meinen, dass es sich dabei um eine ganz gewöhnliche Klasse handelt. Doch diese Klasse wurde jahrelang durch das Thema Inklusion geprägt, da sechs Schülerinnen und Schüler mit einer Behinderung diese Klasse besuchten. Der Film „Kinder der Utopie“ begleitet dabei die Klasse bei dem Wiedersehen. In dieser Woche gab es einen deutschlandweiten Aktionsabend, bei dem der Film in 170 deutschen Kinos gezeigt wurde. Mit unter den Kinos war auch das Cineplex im Allee-Center in Grünau.