Dresden - Im City Center hinter dem Dresdner Hauptbahnhof haben sich bis vor Kurzem noch viele Geschäfte befunden. Doch streift man nun durch die Passage des Hauses, kommt man nur noch an leeren Geschäften vorbei. SachsenEnergie will das Haus sanieren und umbauen. Was das Unternehmen alles anders machen möchte, haben wir beim Bereichsleiter Liegenschaften Frank Neuber nachgefragt.