City-Seilbahn bleibt weiter Thema

Die Leipziger Gruppe will in den nächsten vier Jahren rund 1,6 Milliarden Euro in den Ausbau der Netze stecken. Möglich macht das nach eigenen Angaben eine stabile Entwicklung in den vergangenen Jahren. Das wurde bei der Vorstellung der Jahresbilanz für 2018 deutlich. Neben dem Netzausbau sollen auch neue Fahrzeuge angeschafft werden. Gleichzeitig denkt Oberbürgermeister Burghard Jung auch über neue Formen der Mobilität nach. Für ihn als Aufsichtsratsvorsitzender der LVV ist auch eine mögliche Seilbahn noch nicht vom Tisch.