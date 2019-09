Citytunnel wird Schauplatz für Großübung

Dichte Rauchwolken im Leipziger Citytunnel. Der Grund: noch unklar. Obwohl es zahlreiche "Verletzte" gibt, sind die Einsatzkräfte unaufgeregt, aber hochkonzentriert. Was nach einem ernsten Einsatz klingt und aussah, war lediglich ein gemeinsames Übungsszenario der Deutschen Bahn, Feuerwehr Leipzig, Bundes- und Landespolizei sowie zahlreichen Rettungskräften. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde an der Haltestelle "Markt" in beiden Tunneln der Ernstfall geprobt.