Clara Schumann im Briefmarkenformat

"Es gibt jedes Jahr rund 500 bis 600 Vorschläge aus unterschiedlichen Bereichen. Ein so genannter Programmbeirat schaut sich alle Vorschläge an und entscheidet dann, welche rund 50 Briefmarken im Jahr herausgegeben werden."

Speziell am Tag der Präsentation gab es die Briefmarken bereits in einem Sonderpostamt im Neuen Rathaus zu kaufen. Für alle anderen gibt es sie ab sofort in jeder Poststelle oder über das Internet.