Clara-Zetkin-Park: Baumpflege- und Fällarbeiten gestartet

In der gesamten Parkanlage sind Baumpflege- und Fällarbeiten gestartet. So soll die sogenannte Verkehrssicherheit aufrecht erhalten werden. Die Trockenheit der vergangenen zwei Jahre hat auch im Clara-Zetkin-Park zum Absterben von Bäumen geführt. Die betroffenen Bäume sind nicht mehr bruch- bzw. standsicher, weshalb sie entfernt werden müssen. Rund 35 Bergahorne sind von der Rußrindenkrankheit befallen. Das ist eine Pilzerkrankung an Ahornbäumen. Die Wasserknappheit begünstigt diese Infektion. Es fängt mit dem Absterben von Teilen der Krone an und endet mit dem Aufplatzen der Baumrinde. Zum Vorschein kommen dann schwarze Pilzsporen.