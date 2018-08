Classics unter Sternen begeistert Chemnitz

Das berühmte Feuerwerk, was als Highlight den Abschluss bilden sollte, musste in diesem Jahr aufgrund der Trockenheit ausfallen. Als kleinen Ersatz verteilte der Veranstalter Knicklichter im Publikum. Das für das Feuerwerk vorgesehene Geld, soll nun an einen sozialen Zweck gespendet werden.

Durch den erneuten Erfolg wird es auch im kommenden Jahr eine Filmedition von "Classics unter Sternen" auf dem Theaterplatz geben. Der Termin ist dann der 24. August 2019.