Classics unter Sternen feiert Jubiläum

Chemnitz- Bereits zum 10 Mal findet am Samstag das Musik Event Classics unter Sternen statt.

Nach dem Erfolg des letzten Jahres, dürfen sich Fans der Musiknacht auch dieses Jahr auf Lieder aus bekannten Filmen freuen. Unter dem Motto „Die Filmedition Vol. 2“ setzt sich die cineastische Ausrichtung fort. Auch in diesem Jahr stehen wieder mehr als 20 Soundtracks aus unterschiedlichsten Filmen auf dem Programm. Die Vorfreude auf das diesjährige Jubiläum ist bereits so groß, dass sich Veranstalter Matthias Krauß etwas besonderes einfallen lassen musste.

Neben den bekannten Acts wie VOC A BELLA, oder der Vogtland Philharmonie, gibt sich auch in diesem Jahr Musicalstar Judith Lefeber wieder die Ehre. Zusammen mit Christian Alexander Müller, dessen Karriere als jüngstes Phantom der Oper begann, wird diese im Duett singen. Der gebürtige Chemnitzer wird neben der Gesangseinlage mit Judith, auch noch andere Titel zum Besten geben. Natürlich dürfen Ausschnitte aus dem Phantom der Oper dabei nicht fehlen.

Stefan Fraas teilte bei der Pressekonferenz bereits mit, das ein buntes Programm geplant ist. Dabei liegt das Besondere in der Vielfalt der ausgewählten Musik und deren großen Zeitspanne. Gerade um möglichst viele Leute anzusprechen, reichen die Hits von den frühen 30er Jahren bis in die aktuelle Zeit.

Um noch mehr Abwechslung in das bereits bunte Programm einzubinden, wird erstmalig in diesem Jahr auch Musik von Udo Jürgens vertreten sein. Martin Schmitt, welcher durch seine Hommage „Schmidt singt Jürgens – Die Udo Show“ bekannt wurde, wird einige Hits des Stars vortragen.

Rundum wird es am Samstag also ein Abend mit viel Abwechslung. Wer jetzt noch Karten für Classics unter Sternen haben will, muss sich beeilen. Die Flaniertickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.