Clever einkaufen in der Ermafa-Passage

Chemnitz – In wunderschönem Industrieambiente finden Sie in der ERMARFA-Passage alles, was Sie für den täglichen Bedarf benötigen.

Von der Salatbar und Frischetheke bei EDEKA-Heymer, über Computerzubehör von X-HARDWARE.de bis hin zum umfangreichen Drogeriesortiment im dm-drogeriemarkt.

In der ERMARFA-Passage, dem sympatischen Einkaufszentrum am Kaßberg, können Sie einfach clever einkaufen!

Besuchen Sie die ERMARFA-Passage auf der Reichsstraße 58 in 09112 Chemnitz oder klicken Sie sich im Internet durch die Geschäfte: www.ermarfa-passage.de