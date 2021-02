Click & Collect – Sachsen gibt Abholservice frei

Sachsen - Dienstag hat das Kabinett von Ministerpräsident Michael Kretschmer beschlossen, dass ab der kommenden Woche auch in Sachsen der Abholservice „Click and Collect“ erlaubt sein soll. Kunden können so Waren per Telefon oder Internet bestellen und sie dann in den Geschäften abholen. Der Freistaat war das einzige Bundesland, in dem dieser Service in der Corona-Pandemie bisher nicht gestattet war.