Clown Totti in Dresden eingeflogen

Aufgrund eines laufenden Engagements in Frankreich, musste das Gefährt schon vor dem Gastspiel zum 24. Weihnachts-Circus nach Dresden gebracht werden. Zum Programm-Highlight in dieser Spielzeit wird Clown Totti Alexis nicht nur mit Talent und Charme überzeugen, sondern auch mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen Dresden rocken. Der 24. Dresdner-Weihnachts-Circus findet vom 18. Dezember bis zum 05. Januar auf dem Volksfestplatz an der Pieschener Allee statt. Manege frei - Das heißt, es wird jeden Tag viel Farbe aufgetragen. Totti Alexis ist der älteste Spross eines spanischen Vaters und einer deutschen Mutter und ist Clown in fünfter Generation. Im Jahre 2015 wurde er in das "World Parliament of Clowns" aufgenommen.

DRESDEN FERNSEHEN ist offizieller Medienpartner des Weihnachts-Circus und hat für die Zuschauer Tickets für die Abendvorstellungen am 1. und 2. Januar, 19:30 Uhr, reserviert. Sichern Sie sich die Eintrittskarten zum Sonderpreis von nur 20,00 Euro pro Stück. Weitere Informationen und den Online-Ticketverkauf gibt es unter www.sachsen-fernsehen.de/zirkus. DRESDEN FERNSEHEN wünscht gute Unterhaltung!