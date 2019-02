„Club der roten Bänder“ – Schauspieler live im Kino!

Es war ein Kinobesuch der etwas anderen Art am Sonntag. Die Filmdarsteller der bekannten Serie "Club der roten Bänder" statteten dem Cinestar in Leipzig einen Besuch ab. Seit dem vergangenen Donnerstag läuft der Film zur Serie in den deutschen Kinos.

Der Film "Club der roten Bänder - Wie alles begann" erklärt die Vorgeschichte der sechs Teenager Leo, Jonas, Emma, Alex, Hugo und Toni. Diese haben unterschiedliche Schicksalsschläge erlitten und lernen sich im Krankenhaus kennen.

Leo, der Anführer der Gruppe, gründet anschließend den "Club der roten Bänder". Für den Darsteller des "Leo", Tim Oliver Schultz, war es ein besonderer Moment nach dem Serien-Aus erneut vor der Kamera, zu stehen.