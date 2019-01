„Club der roten Bänder“-Stars besuchen Dresdner Kino

Dresden - Am 17. Februar werden die Stars aus der „Club der roten Bänder“ das UCI Kino in Dresden besuchen. Tim Oliver Schulz, Timur Bartels, Damian Hardung, Regisseur Felix Binder, und voraussichtlich auch Nick Julius Schuck werden ihren Film in Dresden persönlich vorstellen. Nach der 17:30 Uhr Vorstellung werden sie das Publikum im Saal begrüßen und für Autogramme und Selfies zur Verfügung stehen.