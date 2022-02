Clubs in Sachsen fühlen sich im Stich gelassen

Ein neuer Anlass zu Frustration für die Live Initiative Sachsen war der Beschluss der neuen Sächsischen Corona-Notfall-Verordnung vom 2. Februar. In dieser wurde die unbefristete Öffnung aller Kultur- und Freizeiteinrichtungen beschlossen. In der anschließenden Kabinettssitzung verkündete Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU), dass diese den Leitungen, den Künstlerinnen und Künstlern und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern endlich wieder Sicherheit für ihre Planungen gebe. Fast zynisch reagierte die LISA daraufhin in einem Post auf Facebook. "Wenn es nicht so traurig wäre, könnte man fast darüber lachen, dass wir nicht gemeint seien und nunmehr offenbar weder als Kultur- noch als Freizeiteinrichtungen zu gelten scheinen", so das Club-Netzwerk.

Des Weiteren stellt die Initiative in ihrem Facebook-Statement die Darstellung der Clubszene als Pandemietreiber in Frage. Gerade durch die konsequente Schließung der Clubs während der Pandemiezeit, könne die Szene gar kein Risiko für de Pandemie dargestellt haben. Dahingegen gäbe es jedoch Erkenntnisse aus erfolgreichen Modellprojekten, aus welchen Schlüsse für die Machbarkeit sicherer Clubveranstaltungen zu ziehen seien. Man wünsche sich, dass das Sächsische Staatsministerium für Soziales mit solchen Studien auseinandersetze, statt die Szene im Voraus abzustempeln. In dem Zuge könne man auch der Tatsache ins Auge blicken, dass sich die Jugend ihren Freiraum nötigenfalls in Kellern und unter Brücken nehmen würde, wo im Gegensatz zu Clubs keine Schutzmaßnahmen gälten. Darüber hinaus hätten Betreiber zahlreiche sinnvolle Öffnungs- und Teststrategien vorgeschlagen, auf welche die Politik jedoch nicht reagiert hätte, so die Initiative weiter.