CO2-Ausstoß reduzieren

Chemnitz - Die Zeit des Winterurlaubs ist gekommen. In wenigen Wochen starten die Ferien in Sachsen. Manche haben schon ihre Flüge in die Sonne oder das Skigebiet gebucht. Einige planen sogar schon ihren Urlaub im Sommer. Doch mit jedem Flug blasen wir nicht nur Stickoxide und Wasserdampf in unsere Luft, sondern sorgen auch für direkte CO2-Emissionen.