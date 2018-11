Comödie Dresden stellt neuen Spielplan vor

Mit 7 Premieren, 12 Wiederaufnahmen und einer neuen Spielstätte geht die Comödie kurz vor Jahresende mit ihrer neuen Spielzeit an den Vorverkaufsstart, die traditionsgemäß im Januar beginnt. Geschäftsführer Olaf Maatz und künstlerischer Leiter Christian Kühn blicken auf eine erfolgreiche Spielzeit zurück, in der die Uraufführung GO TRABI GO einen Besucherrekord brach und dazu beiträgt, dass 2018 mit prognostizierten 140.000 Zuschauern eines der besucherstärksten Jahre für Sachsens größtes Privattheater wird.

Für die Macher ein deutliches Zeichen, dass das Bedürfnis zum Lachen enorm stark und Humor in diesen Zeiten ein wichtiges Ventil ist. Dies führt auch zum Spielzeitmotto 2019: Helden des Humors, das all jenen gewidmet ist, die das Lachen auch in schwierigen Zeiten nicht verlernen. So ist eine große Bandbreite an Komödien im neuen Spielplan versammelt, inklusive diverser "Superhelden", die ihre Lachmuskeln spielen lassen: eine Dresdner Großfamilie, ein weltberühmter Rockstar, ein strippender Medizinstudent, zwei spanische Machos, Superdaddies mit Schlafentzug und eine diebische Gangsterbande.