Connewitz, Wohnen, Verkehr: OBM-Kandidaten beziehen Position

Um Sicherheit ging es auch beim Themenschwerpunkt Mobilität. Was kann zukünftig für Radfahrer gemacht werden, damit diese Unfallfrei in Leipzig unterwegs sind? Und wie sieht es insgesamt um die Verkehrsführung in der Innenstadt aus? Die Kandidaten gaben darauf ebenso Antworten wie auf die Frage, ob es in Leipzig ein 365-Euro Ticket geben sollte oder nicht. Mit über 200 Zuschauern war das Wahlforum in der Kuppel komplett ausgebucht. Bei den Zuhörern haben die OBM-Kandidaten gemischte Eindrücke hinterlassen.