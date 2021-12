Corona bremst Konjunkturerholung aus

öffentlichen Hand für die von der Pandemie betroffenen Unternehmen. Diese hätten oft erfolgreich als Stütze fungiert.

Laut Ragnitz werde Sachsens Wirtschaft auch im Frühjahr 2022 noch von der Coronapandemie gedämpft werden. Sobald die Einschränkungen wegfallen, solle sich die Konjunktur aber schnell wieder von der Krise erholen. Das zeigten die Erfahrungen aus der Vergangenheit. Für das gesamte nächste Jahr sagt Ragnitz ein starkes Wirtschaftswachstum in allen Bereichen voraus. Dieses soll zwar im Osten etwas geringer ausfallen als im Westen, da letzterer stärker in den internationalen Warenhandel eingebunden sei. Dennoch soll das Bruttoinlandsprodukt in Sachsen um ganze 3,4 Prozent ansteigen.

Im Hinblick auf den Arbeitsmarkt ergibt sich für Sachsen ein weniger positives Bild für die Zukunft. Dieser erholt sich nur langsam von der Krise. Im laufenden Jahr wird vom ifo Institut eine Stagnation der Zahl der Erwerbstätigen im Freistaat Sachsen erwartet. Im Jahr 2022 solle die Erwerbstätigkeit voraussichtlich um lediglich 0,6 Prozent steigen.