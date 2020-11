Corona-Demo: Wieder Ausschreitungen in Leipzig

Aufgeheizte Stimmung: Teilnehmer in Großer Fleischergasse eingekesselt

Viele der Teilnehmer der abgesagten Demo schlossen sich daraufhin einer anderen Gruppe an. Dabei endete der Versuch, erneut über den Ring zu marschieren in der Großen Fleischergasse. Hier wurden sie von der Polizei stundenlang eingekesselt. Die Stimmung ist hier zwischenzeitlich aggressiv. Bei dem Versuch, die Polizeikette zu durchbrechen, setzten die Beamten Pfefferspray ein. Schließlich bereiteten die Beamten kleinen Gruppen den Weg zur S-Bahn-Station am Markt.