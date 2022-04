Corona durchkreuzt Dresdens Play-Off-Pläne

Aufgrund von mehreren Corona-Fällen im Team, reiste der Tabellenzweite aus Dresden mit nur acht Spielerinnen nach Baden-Württemberg. Bereits vor dem Spiel am Freitagabend hagelte es scharfe Kritik zur Ansetzung von Dresdens Trainer Alexander Waibl: "Ich habe kein Verständnis für diese Entscheidung. Ob das Spiel stattfindet oder nicht, hat keinerlei Auswirkung auf die Tabellenkonstellation der Hauptrunde. Mit dieser Entscheidung wird das Risiko erhöht, dass es innerhalb unserer Mannschaft zu weiteren Infektionen kommt. Eine Überraschung ist diese Entscheidung hingegen nicht, denn die Liga beugt sich gern den Wünschen Stuttgarts."

Trotz der deutlichen Unterlegenheit zeigte der DSC ein starkes Spiel und machte es gegen Ende sogar noch spannend. Die Partie ohne sportlichen Wert ging dennoch am Ende mit 3:0 an die Schwaben. Nun liegt der Fokus beim DSC jedoch in erster Linie auf der schnellen Genesung der Spielerinnen und vor allem den Play-Off-Spielen, die bereits am Mittwoch starten. Zu Gast in der Margon Arena ist dann das Team aus Wiesbaden.