Corona-Gipfel berät über neue Regelungen & Köpping informiert über Coronaschutzimpfung bei Kindern

Sachsen- Am Donnerstagnachmittag kommen Bund und Länder erneut bei der Ministerpräsidentenkonferenz zusammen. Wird es neue Corona-Regelungen geben? Wie ist die Situation in Sachsen? Michael Kretschmer spricht am Nachmittag über die aktuelle Corona-Lage im Freistaat und Gesundheitsministerin Köpping informiert live über die Coronaschutzimpfung bei Kindern.