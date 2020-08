Corona-Hygienekonzepte: So läuft es bei Großevents

Unterhaltsame Musik, ausgelassene Stimmung und kühle Getränke: Eigentlich alles so wie immer bei der Leipziger Marktmusik. Doch in diesem Jahr findet die Veranstaltung unter ganz besonderen Bedingungen statt. Denn es ist die erste Kulturgroßveranstaltung in Leipzig seit der Coronakrise und ein Bewährungstest für andere Events dieser Größenordnung - nicht nur in der Messestadt sondern in ganz Sachsen. Um so glücklicher ist man seitens der Veranstalter, dass das vorhandene Hygienekonzept die Behörden zur Durchführung der Marktmusik überzeugt hat