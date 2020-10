Corona: MP Kretschmer beantwortet Ihre Fragen

Ihre Frage an Michael Kretschmer

Wir sprechen mit dem Ministerpräsidenten zu den Maßnahmen der Sächsischen Staatsregierung gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus in Sachsen.

Sie haben Fragen an den Ministerpräsidenten? Dann schicken Sie uns Ihre Frage per Mail an zuschauerfrage@sachsen-fernsehen.de oder füllen Sie einfach nachstehendes Formular aus.