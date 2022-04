Damit hat sich auch der sogenannte Leitfaden zur Kontaktpersonennachverfolgung und Absonderung in sächsischen Schulen und Kitas ab dem Schuljahr 2021/22 geändert. Demnach sind positive Corona-Fälle in den Einrichtungen nicht mehr zwingend meldepflichtig. Neue Corona-Fälle in Schulen und Kitas werden deshalb nicht mehr im Dashboard Gemeinschaftseinrichtungen auf dresden.de/corona angezeigt.