Corona-Inzidenz in Sachsen deutlich unter Bundesschnitt

Das Robert Koch-Institut gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen am Mittwoch mit 449,9 an, Ostermontag hatte der Wert bei 586,2 gelegen. Bundesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert Koch-Institut am Mittwoch bei 688,3.

Es ist davon auszugehen, dass die Daten verzerrt sind, da viele Gesundheitsämter über das Osterwochenende keine Zahlen übermittelt haben und Fälle erst nachträglich gemeldet werden.

Seit Beginn der Pandemie im März 2020 infizierten sich laut der Übersicht nachweislich mehr als 1,4 Millionen Menschen mit dem Sars-CoV-2-Virus, 15 075 starben an oder mit einer Covid-19-Erkrankung. (dpa)