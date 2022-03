Corona-Inzidenz in Sachsen sinkt weiter

Die Zahl der Neuinfektionen pro Woche und 100 000 Einwohner lag am Donnerstag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 1712,3. Am Vortrag wurde der Wert noch mit 1728,9 angegeben. Damit nähert sich der sächsische Wert weiter der bundesweiten Inzidenz an, die am Donnerstag bei 1625,1 lag.

Experten gehen allerdings von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt.