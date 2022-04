Corona-Inzidenz in Sachsen sinkt weiter nach unten

Der Wert lag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) am Freitag bei 536,8 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Am Vortag hatte das RKI noch eine Inzidenz von 592,1 ausgewiesen. Bundesweit lag die Inzidenz am Freitag laut Robert Koch-Institut bei 758,5.

Bei der Bewertung der bundesweiten Daten ist zu berücksichtigen, dass einzelne Bundesländer nicht mehr an jedem Wochentag Daten melden. Ein Vergleich von Tageswerten wird damit zunehmend schwierig. Experten gehen seit einiger Zeit außerdem von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus. (dpa/sn)